İstanbul’da polise ateş açıldı

İstanbul Avcılar’da polis şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheliler polisin bu isteğine ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis, olaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da polise ateş açıldı

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Avcılar’da polise ateş açıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre polis, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülenleri durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.

Durumu reddeden şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı.

İstanbul’da polise ateş açıldı - 1 Çatışma haberi üzerine bölgeye özel harekat polisleri gönderildi

Şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken, olaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.

Silahlı çatışmanın ardından olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

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