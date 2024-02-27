İstanbul’da polise ateş açıldı

Şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.



Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken, olaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.



Silahlı çatışmanın ardından olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.