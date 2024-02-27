İstanbul’da polise ateş açıldı

İstanbul Avcılar’da polise ateş açıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre polis, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülenleri durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.
Durumu reddeden şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı.
Şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken, olaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.
Silahlı çatışmanın ardından olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.
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