İstanbul'da polise mukavemete gözaltı

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde şüphe üzerine polis memurlarının GBT sorgusu yapmak istediği Y.C, bağırmaya ve cep telefonuyla kayıt almaya başladı.



Y.C, kayıt yapmamasını isteyen polis memurlarına mukavemet gösterdi.



Yaşanan olay sonrası Y.C. ile “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.