İstanbul'da polise pitbull saldırısı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde 12 Şubat Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında evine giden E.A. isimli polis memuruna pitbull cinsi köpek saldırdı.

E.A., pitbullu gezdiren 17 yaşındaki A.K.'yi, köpeği ağızlıksız ve tasmasız gezdirmemesi konusunda uyardı.

POLİSE ÖNCE KÜFRETTİ, SONRA BIÇAK ÇEKTİ

A.K., uyarının ardından iddiaya göre köpeği daha fazla tahrik ederek polisin üzerine yönlendirdi. E.A., polis olduğunu söyleyince, çocuk polise küfür ederek bıçak çekti. Köpeğin sahibi Mehmet Emin G. de olay yerine gelerek iddiaya göre polise küfredip saldırmaya başladı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bıçak çeken zanlıları ve köpeği uzaklaştırmak isteyen polis memuru silahla havaya ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de küfredip, saldıran iki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından işlem başlatıldı.

Mehmet Emin G.'nin 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Pitbull cinsi köpeğe bir daha geri verilmemek üzere el konulurken, sahibine tehlike arz eden ırk köpek beslenmesi suçundan 152 bin 346 TL idari para cezası uygulandı.

KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Emin G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 adet suç kaydı olduğu öğrenilen A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.