İstanbul'da polisi alarma geçiren paylaşımlar: İki çocuk gözaltında
08.10.2026 13:32
Okul yönetimi ve velilerin haber vermesiyle okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.
İstanbul'da bir lisede saldırı gerçekleştirileceğine yönelik paylaşımlar üzerine iki çocuk gözaltına alındı. Çocukların ilk ifadelerinde paylaşımları şaka amacıyla yaptıklarını söyledi.
İstanbul'da polis bir lisede saldırı gerçekleştirileceği paylaşımları üzerine alarma geçti.
Olay, Arnavutköy'de bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemde okullarda yaşanan saldırı ve kavga olaylarını konu alan iki kişi, Arnavutköy'de bir lisenin adını kullanarak anonim bir sosyal medya hesabı açtı.
Hesap üzerinden dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımlarda, okulda bugün bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde asılsız ifadeler kullanıldı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oldu. Durumun okul yönetimi ve veliler tarafından emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
OKULUN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbarların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy Anadolu Lisesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Okulun bulunduğu bölgede sabit polis ekipleri görevlendirilirken, çevredeki devriye sayısı da artırıldı.
Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevresinde kontroller gerçekleştirilirken, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabını yöneten kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Sahte hesapların izini süren polis, söz konusu paylaşımların çocuk yaştaki iki şüpheliye ait olduğunu belirledi.
SAHTE HESABIN İZİ SÜRÜLDÜ, KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri, okul adına açılan anonim sosyal medya hesabını teknik incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında hesabın kullanımıyla bağlantılı IP bilgileri üzerinden şüphelilerin adreslerine ulaşıldığı öğrenildi.
Çalışmalar sonucunda sosyal medya hesabını yönettikleri tespit edilen M.P. ve Ş.Ö. isimli iki çocuk polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklardan birinin lise öğrencisi olduğu diğerinin ise aynı yaş grubunda olduğu ancak okula devam etmediği belirlendi.
"ŞAKA AMAÇLI YAPTIK" DEDİLER
Gözaltına alınan M.P. ve Ş.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadelerinde, sosyal medya paylaşımlarını şaka amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Okul yönetimi ve velilerin ihbarları üzerine başlatılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, okulda saldırı gerçekleştirileceği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
Gözaltına alınan iki çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından, halkı korku ve paniğe sürükleme suçlaması kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.