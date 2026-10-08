İstanbul'da polisi alarma geçiren paylaşımlar: İki çocuk gözaltında

İstanbul 'da polis bir lisede saldırı gerçekleştirileceği paylaşımları üzerine alarma geçti.

Olay, Arnavutköy'de bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemde okullarda yaşanan saldırı ve kavga olaylarını konu alan iki kişi, Arnavutköy'de bir lisenin adını kullanarak anonim bir sosyal medya hesabı açtı.

Hesap üzerinden dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımlarda, okulda bugün bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde asılsız ifadeler kullanıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oldu. Durumun okul yönetimi ve veliler tarafından emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OKULUN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbarların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy Anadolu Lisesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Okulun bulunduğu bölgede sabit polis ekipleri görevlendirilirken, çevredeki devriye sayısı da artırıldı.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevresinde kontroller gerçekleştirilirken, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabını yöneten kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.