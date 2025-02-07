İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı

İstanbul Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı

İstanbul'da devriye aracındaki polisler bıçaklı saldırıya uğradı.

Bağcılar ilçesinde Hayrullah B. (26) isimli kişi, öğle saatlerinde meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı.

Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı - 1 "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüphelinin ekip otosunun kapısını açarak polislere bıçakla saldırması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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