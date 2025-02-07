İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı

Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

