İstanbul'da polisten suçüstü: Dışı villa, içi kumarhane!

İstanbul polisi, Beykoz'daki üç katlı bir villanın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler 5 Nisan günü saat 02.00 sıralarında villaya baskın yaptı.

Emniyet güçleri, yapılan baskında 38 şüpheliyi gözaltına aldı.