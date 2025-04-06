İstanbul'da polisten suçüstü: Dışı villa, içi kumarhane!
İstanbul'da polis, Beykoz'daki üç katlı villaya baskın yaptı. Baskında söz konusu villanın kumarhane olarak kullanıldığı belirlendi. Polis, 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul polisi, Beykoz'daki üç katlı bir villanın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler 5 Nisan günü saat 02.00 sıralarında villaya baskın yaptı.
Emniyet güçleri, yapılan baskında 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.
Kumarhaneyi işlettiği belirlenen Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken kumarhanede bulunan 586 oyun pulu ve 10 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.
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