İstanbul Üsküdar'da, bir grup üniversite öğrencisi, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yaptı.



Üsküdar Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, açıklama öncesinde Rabia Naz için dua etti. Abdülsamed Çağlayan, "Rabia Naz Vatan için adalet" yazılı pankart açarak "Adalet için susmayacağız" şeklinde slogan atan gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın evinin önünde ağır yaralı halde bulunduğunu ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anımsattı.



Çağlayan, "Rabia'yı kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olay hala aydınlatılmadı. Olayın soruşturma süreci devam ediyor. Bir yıllık süreç içerisinde adalet arayan baba Şaban Vatan'ın verdiği hukuk mücadelesinin arkasındayız. Her şeye rağmen alınan son kararla HSK tarafından atanan müfettişin soruşturmanın etraflı bir incelemesini yapacağını umut ediyor ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz." dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



"RABİA NAZ İÇİN ADALET"

Rabia için bir eylem de Kadıköy'de yapıldı. Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup, ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın, Çocuklar ölmesin, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Grup üyeleri "Rabia Naz için adalet istiyoruz" sloganları attı. Kadınlar adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, "Rabia Naz'a adalet için buluştuk. Artık bu sadece Rabia Naz'ın ailesinin değil, bizlerin, tüm toplumun gerçeği açığa çıkarma, adaleti sağlama mücadelesidir. Yapılması gereken bellidir; Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, faillerini yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler" dedi.