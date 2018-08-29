Fidye için kaçırılan Libyalı Yaasen Muhammet (22), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta sınıf arkadaşı Jamal Abdurrazak ile tatil için İstanbul'a gelen Libya uyruklu makine mühendisliği öğrencisi Muhammet, Osmanbey'de bir otele yerleşti.



Muhammet, Libya'daki bir arkadaşı aracılığıyla Esenyurt'ta oturan Tunuslu bir kadınla tanışıp, buluşmak için anlaştı. 26 Ağustos'ta Tunuslu "Rava" isimli kadınla Esenyurt'ta buluşan Muhammet, arkadaşı Jamal Abdurrazak'ı arayarak akşam otele gelmeyeceğini, kız arkadaşıyla kalacağını söyledi.



27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Jamal Abdurrazak'ı telefonla arayan kişiler, Yaasen Muhammet'in ellerinde olduğunu 100 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini ifade etti.



Abdurrazzak'ın Aksaray Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

100 YERİNE 20 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ



Dolaylı müzakere yürüten ekipler, Abdurrazzak'ın şüphelilerle irtibatta bulunmasını istedi. Kendisinin öğrenci olduğunu 100 bin dolarının olmadığını aktaran Abdurrazzak, 20 bin dolar verebileceğini belirtti.



Abdurrazzak'ı arayan şüphelilerin Suriye Arapçasıyla konuştuğunu öğrenen polis, çalışmalarını Esenyurt'ta Suriyelilerin ağırlıkta olduğu bölgede yoğunlaştırdı.



3 GÖZALTI

Fatih Mahallesi'nde bir bodrum katına operasyon düzenleyen ekipler, banyoda elleri, ayakları bağlı halde tutulan Libyalı Muhammet'i kurtardı. Muhammet'i fidye için kaçırarak rehin tuttuğu iddia edilen Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.



Yaasen Muhammet de polise, Tunuslu kadınla Esenyurt'ta bir evde buluştuktan sonra Suriyeli kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini rehin tuttuğunu anlattı. Polis, Tunuslu "Rava" isimli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Şüpheliler Mustafa A. (24) Anos A. (24) ve Hussem Ş. (22) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

