İstanbul'da restorana silahlı saldırı

İstanbul'da 4 kişilik grup, sabah saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi’nde cadde üzerindeki bir restorana gitti.
Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA RESTORANI TARADILAR
Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen zanlılar, uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.
Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile de isabet etti.
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