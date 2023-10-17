İstanbul'da restorana silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişi, uzun namlulu silahlarla restorana ateş açtı. Polis ekipleri, restorana onlarca kurşun sıkan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da restorana silahlı saldırı

'da 4 kişilik grup, sabah saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi’nde cadde üzerindeki bir restorana gitti.

Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.

İstanbul'da restorana silahlı saldırı - 1

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA RESTORANI TARADILAR

Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen zanlılar, uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da restorana silahlı saldırı - 2

Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile de isabet etti.

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