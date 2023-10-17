İstanbul'da restorana silahlı saldırı

Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile de isabet etti.

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