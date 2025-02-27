İstanbul’da restorana silahlı saldırı

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İstanbul Bağcılar’da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.



Olay, Yenimahalle’deki Ahmet Kabaklı Caddesi’nde bulunan bir restoranda saat 06.00 sıralarında meydana geldi.



Yüzleri maskeli ve kapüşonlu iki kişi restorana girerek yanlarındaki silahla, adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.

İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSON YARALI



Saldırıda iş yeri sahibinin bacağına bir kurşun isabet ederken, garsonun karnına isabet eden iki kurşunla yaralandığı öğrenildi.



Silahlı saldırganlar olayın ardından iş yerinden koşarak kaçarken restoran çalışanları ise, silahla kaçanların arkasından ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.