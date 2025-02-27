İstanbul’da restorana silahlı saldırı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan, iş yeri sahibi ve bir çalışana silahla ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Bağcılar’da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Yenimahalle’deki Ahmet Kabaklı Caddesi’nde bulunan bir restoranda saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
Yüzleri maskeli ve kapüşonlu iki kişi restorana girerek yanlarındaki silahla, adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.
İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSON YARALI
Saldırıda iş yeri sahibinin bacağına bir kurşun isabet ederken, garsonun karnına isabet eden iki kurşunla yaralandığı öğrenildi.
Silahlı saldırganlar olayın ardından iş yerinden koşarak kaçarken restoran çalışanları ise, silahla kaçanların arkasından ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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