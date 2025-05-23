İstanbul'da restoranın mutfağı alev alev yandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy'de Raşit Rıza Sokak'ta bulunan bir restoranın mutfak bölümünde saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı, iş yerinde hasar oluştu.

Mutfağın alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.