İstanbul’da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi

İstanbul’da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi atlattı.



Arnavutköy’deki Yeniköy Plajı’nda dalgalı olduğu için riskli olduğu belirtilen alanda denize giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.



Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya müdahale etti.