İstanbul’da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde riskli bölgede denize giren bir kişi, ölümle burun buruna geldi. Sahilde bulunan cankurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkartılan adam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi

’da denize giren bir kişi tehlikesi atlattı.

Arnavutköy’deki Yeniköy Plajı’nda dalgalı olduğu için riskli olduğu belirtilen alanda denize giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya müdahale etti.

İstanbul’da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi - 1

Güvenlik önlemi alarak denize giren cankurtaranlar tehlikesi geçiren vatandaşı can simidiyle sahile çıkartıldı.

Sahilde ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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