İstanbul'da Rus kadının sır ölümü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi'nde, iddiaya göre bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı'dan (51) haber alamayan yakınları Sancaklı'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı.
Sancaklı'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G., kadının evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
CEP TELEFONU AYAĞININ ALTINDA BULUNDU
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Sancaklı'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Larysa Sancaklı'nın bir süre önce bir Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.
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