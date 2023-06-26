İstanbul'da Rus kadının sır ölümü

CEP TELEFONU AYAĞININ ALTINDA BULUNDU



Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi.



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Sancaklı'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



Larysa Sancaklı'nın bir süre önce bir Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin