İstanbul'da saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapalı
18.03.2026 12:21
İstanbul Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı ve çevresindeki bazı yollar bugün saat 16.00 itibarıyla kapanacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
Bu yollara alternatif olarak Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri kullanılabilecek.