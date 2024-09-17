İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.



Kara yolunun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



TEM Otoyolu'nda Kağıthane ve Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır seyrediyor.



Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yolları ile Bağcılar ve Esenler arasında araçlar yavaş ilerliyor.

