İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.

Kara yolunun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kağıthane ve Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yolları ile Bağcılar ve Esenler arasında araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı: Yüzde 71'e ulaştı - 1

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞTE YOĞUNLUK ARTTI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde de araç yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan trafik Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

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