İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Kartal ve Kadıköy arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye ile Ataşehir arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

AKSAMALAR YAŞANIYOR

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeler mevkisinde trafiğin akıcı olduğu görülürken Bağcılar ile Esenler arasında araç yoğunluğundan dolayı akışta aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Küçükçekmece, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar yoğun trafik görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 63'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

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