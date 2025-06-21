İstanbul'da sabaha karşı yangın paniği

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı yangın paniği yaşandı.

Saat 04.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede katın tamamını saran ve giriş kata da sıçrayan yangında duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar pencerelere çıktı.

İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları merdivenlerle tahliye etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Yangında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.