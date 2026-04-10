İstanbul'da şafak vakti çete operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında çıkar amaçlı bir çeteye karşı çalışma gerçekleştirdi.

Ağırlıklı olarak kentin Anadolu Yakası’nda etkinliği tespit edilen, liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.’nün yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda çete üyesi tespit edildi.

18 GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCALAR, POMPALI TÜFEKLER, MERMİLER

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, farklı çaplarda 97 mermi, 5 tüfek kartuşu ve çeşitli çek ve senetler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına kişiler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.