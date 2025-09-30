Şafak vakti DHKP/C operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere ilişkin çalışma başlattı.



Yapı içerisinde 14 şüphelinin yakalanması için 14 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI



Şafak vakti düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet silah, bir adet şarjör, 21 adet fişek ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Firar durumunda bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DA DA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan DA yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer alan ve örgütle irtibatlı TAYAD içinde faaliyet gösteren yasa dışı gösteri yürüyüşü eylemlerine destek veren 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

