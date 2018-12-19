Aşırı yağışlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su baskınlarına yol açtı.



Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Bölgede bulunan bazı gecekonduları su bastı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. 6'sı çocuk 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şu sıralar bölgede suyun boşaltılması için çalışma yapıldı.

"ÇARESİNİ DEVLETTEN BEKLİYORUZ"

Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE ZARAR GÖREN KÖPRÜYÜ YIKTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Derenin taşması sonucu oluşan baskın nedeniyle Kemerburgaz yolu da bir süre trafiğe kapandı. Ayrıca, kanal köprüsünün bir kısmı da baskında zarar gördü. Zarar gören köprü, yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı.

Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı. Aracı otoparkta mahsur kalan Uğur Kazdağ isimli vatandaş, "Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başkada bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var" diyerek tepki gösterdi.



Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.

İSTANBUL HAVALİMANI ŞANTİYE ALANI SU ALTINDA

Şiddetli yağış Arnavutköy ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki İstanbul Havalimanı'nın şantiye alanını su bastı.

Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sular altında kaldığı görüldü.



Yaşanan su baskını işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.



METREKAREYE 120 KG YAĞIŞ

Cendere Havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesine metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü bildirildi.



YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI



Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde şu sıralar kar yağışı etkili oluyor. Rüzgarın da eşlik ettiği kar yağışı nedeniyle kara ve hava trafiğinde herhangi bir aksamaya olmadı.



Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kar yağıyor. Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekle güçlük çekiyor.

YAĞIŞ SÜRECEK



Kentte dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.