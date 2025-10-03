İstanbul’da sağanak: Maltepe ve Üsküdar'da caddeleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Maltepe ve Üsküdar'da bazı caddeler suyla doldu.

Su baskını nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Trafikte yoğunluk yaşandı.