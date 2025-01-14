İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı

İstanbul’da sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Sarıyer’de yağış nedeniyle istinat duvarı park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde hasar oluştu.

İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı

Sarıyer’de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak’ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı - 1

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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