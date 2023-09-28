İstanbul'da sağanak sonrası trafik yoğunluğu

Kentte etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi.



Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sağanak sebebiyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı yollar suyla kaplanırken araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.



Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de trafik durma noktasına geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 17.45'te yüzde 83'e kadar ulaştı.