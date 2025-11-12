İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkili oldu.

Mesai öncesi trafik yoğunluğu da iyice arttı.

Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 56'e kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, İstanbul genelinde yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.