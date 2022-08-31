İstanbul'da sağanak yağış alarmı: AFAD'dan SMS'li uyarı

Megakent için bir kez daha 'yaz sağanağı' uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için verdiği 'sarı' kodun ardından bir uyarıda AFAD'dan geldi.

İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış beklendiğini bu yüzden de dikkatli olunmasını isteyen AFAD, beklenen yağışın sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara da neden olabileceğini belirtti.

AFAD tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarı metni.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul başta olmak üzere bugün; Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 'SAĞANAK' UYARISI



Bir diğer uyarı da İstanbul Valiliğinden gelmişti.

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yapmıştı.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.