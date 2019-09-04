Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

04 Eylül 2019 - (Çarşamba)

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!



Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JH8pcz7NLP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 4, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu 35



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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