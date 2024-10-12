İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, trafikte yoğunluğa neden oldu.



Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde de trafik sıkıştı. Ümraniye ve Ataşehir çevresinde de yoğunluk gözlemlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve sahil yollarında da trafik ağır ilerledi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul’da bu akşam saat 21:00’e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.



Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede ise İstanbul'da saat 21.00'a kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BAZI UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, elektrik yüklü bulutlardan nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiliyor. Şiddetli yağmur ve elektrik CB Bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.

