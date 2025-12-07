İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu uyarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Şişli ve Üsküdar ilçelerini etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve evleri su bastı. Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir caddeyi su bastı. Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 10 derece birden düşecek. Bugün il genelinde fırtınanın da etkili olacağı belirtildi. Afet Koordinasyon Merkezi, rüzgarın hızının saatte 65 kilometrelere ulaşabileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava şartları nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.