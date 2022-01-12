İstanbul'da sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İBB kararıyla İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ı haziran ayının sonuna kadar ücretisiz kullanmaya devam edebilecek.

Haberler 12.01.2022 - 19:47

İstanbul'da sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İlişkili Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52'si İstanbul kaynaklı

Sağlık Bakanı Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52'si İstanbul kaynaklı

2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) kararıyla kentte görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

İBB Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...