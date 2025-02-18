İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi

Ayrıca yapıların teras kısımlarında kapatma, plan ve cephe tipolojisinde değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri; İstanbul 'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Söz konusu tespitlerle ilgili suç duyurusunda bulunulup, izinsiz uygulamaların kaldırılması için taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Öte yandan, daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle, hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazdaki uygulamaların da kaldırılıp, karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.

10 Ocak'ta başlayan denetimlerin sürdüğü de bildirildi.