İstanbul'da sahil yolunda ucuz atlatılan kaza

Kartal'daki sahil yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı şeride geçti. Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki 34 EG 8949 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Kaza sonucu sürücü yararlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle sahil yolunda aksayan trafik akışı aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi ile yeniden açıldı.