İstanbul’da sahillere akın

Ramazan Bayramı’nda güneşli havayı fırsat bilenler, İstanbul’da parkları ve sahilleri doldurdu.

İstanbul’da sahillere akın

Bayramın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Cuma günü okullarda ara tatilin başlaması sonrası, bayram tatilinin ilk gününde ’da kalanlar Beşiktaş’ta Ortaköy ve Bebek Sahili’nde vakit geçirdi.

Aileler çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı yakalarken, Bebek Sahili'ne gidenler bayram tatilini yürüyüş yaparak değerlendirdi.

İstanbul’da sahillere akın - 1 Bebek Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Ortaköy’ü gezenler ve turistler ise, tatil gününü alışveriş yapıp fotoğraf çekerek değerlendirdi.

Anadolu Yakası’nda ise vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili’nde piknik yaparken çocuklar ise parkta oynadı.

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