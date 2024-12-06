İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 28 bin 400 litre ele geçirildi
İstanbul’da sahte alkol üretimime yönelik düzenlenen ÇENGEL-8 operasyonlarında; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi yapan 9 kişi yakalandı.
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