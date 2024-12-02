İstanbul'da sahte alkol yine can aldı
Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakaları artmaya başladı. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi ölmüştü. Bir ölüm haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te sahte alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.
Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yakalanan şüpheli B.S. "Taksirle Öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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