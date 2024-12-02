İstanbul'da sahte alkol yine can aldı

Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.



Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Yakalanan şüpheli B.S. "Taksirle Öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

