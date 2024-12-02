İstanbul'da sahte alkol yine can aldı: Üç baskında altı kişi yakalandı
İstanbul’da kaçak alkol tüketiminden bir şahıs hayatını kaybederken, satışını yapan şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 149 litre sahte içki ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sahte ve kaçak alkol tüketimi sonrası rahatsızlanan M.B. ve Z.S. isimli erkek şahıslar ile M.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldı.
Alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli B.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakalanan şüpheli B.S. ise “Taksirle öldürme” suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Fatih'teki bir iş yerinde sahte içki üretildiği ve başka bir noktada minibüsten satış yapıldığını tespit etti.
Bir dükkanda da sahte içki satıldığı belirlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalandı,149 litre sahte içki bulundu.
Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta sahte içki tüketen 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yoğun bakıma alınmıştı.
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