İstanbul’da sahte altın operasyonu

Yapılan baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.



Öte yandan şüphelilerin sahte altın imal ettiği Esenyurt’taki bir atölyeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Burada bakır ve gümüş gibi madenlerin dönüştürülüp piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmesine yarayan materyallere el konuldu.

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