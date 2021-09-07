İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 hastane çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 10:08

İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

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İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, Covid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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