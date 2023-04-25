İstanbul'da sahte dolar ve euro operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Çalışma sonucu yabancı uyruklu bir kişinin Esenyurt'taki bir evde sahte dolar ve sahte avro hazırlayıp piyasaya sürdüğünü belirleyen ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, söz konusu şüpheli yakalandı. Evdeki aramada ise sahte olduğu tespit edilen 1 milyon 140 bin dolar ile 100 bin euroluk banknot ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

