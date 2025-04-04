İstanbul'da sahte dolarla alışveriş: Masaj koltuğu alıp kayıplara karıştılar
İstanbul Avcılar'da, sahte 100 dolarla ikinci el masaj koltuğu satın alan yabancı uyruklu şüpheliler kayıplara karıştı.
İstanbul'da ikinci el ürün satan esnaf, dolandırıcıların hedefi oldu.
Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde ikinci el ürün satışı yapılan bir dükkana yabancı uyruklu iki kişi geldi. Bir süre dükkanda dolaşan kişiler masaj koltuğunu beğendi. Ancak üzerlerinde yeterli para olmayan şüpheliler tekrar geleceklerini söyleyerek dükkandan ayrıldı.
Ertesi gün iş yerini dükkan sahibinin kardeşi Yolcu Saygın açtı. Saygın'ın yanına sabah saatlerinde gelen iki şüpheli bir önceki gün kardeşiyle pazarlık yaptığını ve koltuğu alacaklarını söyledi.
Yolcu Saygın müşterilerden söz eden kardeşini telefonla aradı ancak ulaşamadı. Saygın abisiyle konuştuklarını düşünerek gelen iki kişiyle anlaştı ve kendi aracı ile koltuğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binaya kadar götürdü.
ŞÜPHELENİP GÖRÜNTÜLEDİ
Burada binadan çıkan kişi, ürün karşılığı olarak 100 dolar getirdi. Saygın paranın fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Bu arada şüphelendiği üç kişiyi de kamera ile görüntüledi.
100 DOLAR SAHTE ÇIKTI
Görüntülendiğini fark eden şüpheliler, Saygın'a tepki gösterdi. Parayı alarak uzaklaşan Yolcu Saygın, dövizciye giderken paranın sahte olduğunu anladı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Aynı adrese dönen adam, koltuğu sattığı üç kişinin burada oturmadığını öğrendi. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.
"BİR DAHA YABANCI PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPMAM"
Saygın, "Türk Lirası dışında alışveriş yapmıyorum. Kimseye de paramız dışında yabancı para ile alışverişi önermiyorum. Bir daha kesinlikle yabancı para ile alışveriş yapmam." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul Avcılar
- Dolar