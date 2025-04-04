İstanbul'da sahte dolarla alışveriş: Masaj koltuğu alıp kayıplara karıştılar

İstanbul'da ikinci el ürün satan esnaf, dolandırıcıların hedefi oldu.

Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde ikinci el ürün satışı yapılan bir dükkana yabancı uyruklu iki kişi geldi. Bir süre dükkanda dolaşan kişiler masaj koltuğunu beğendi. Ancak üzerlerinde yeterli para olmayan şüpheliler tekrar geleceklerini söyleyerek dükkandan ayrıldı.

Ertesi gün iş yerini dükkan sahibinin kardeşi Yolcu Saygın açtı. Saygın'ın yanına sabah saatlerinde gelen iki şüpheli bir önceki gün kardeşiyle pazarlık yaptığını ve koltuğu alacaklarını söyledi.

Yolcu Saygın müşterilerden söz eden kardeşini telefonla aradı ancak ulaşamadı. Saygın abisiyle konuştuklarını düşünerek gelen iki kişiyle anlaştı ve kendi aracı ile koltuğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binaya kadar götürdü.