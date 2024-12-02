İstanbul'da sahte döviz operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte döviz operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da 'daki otel odasına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 25 bin sahte ile 58 bin sahte sahte euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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