İstanbul'da sahte evlilik operasyonu: 11 gözaltı

28 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kısa, uzun, aile, öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleriyle, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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