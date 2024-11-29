İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.



Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 12 kişinin hastaneye müracaat ettiğini tespit etti.



Hastaneye başvuran 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yaptığı çalışma sonucu Şişli, Beyoğlu ve Fatih’teki iş yerlerine operasyon düzenledi.



Bugün de hastanede tedavi altında olan 3 kişi daha kurtarılamadı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'e yükseldi.



410 LİTRE ETİL İLE METİL ALKOL BULUNDU



Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ile metil alkol, 165 şişe kaçak içkiyle birlikte yapımında kullanılan madde ele geçirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.