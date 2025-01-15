İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi

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65 vakadan 43'ü hastanede tedavi altındayken 3'ü ise tedavilerini bitirip taburcu oldu.

SAHTE İÇKİ SATIŞINA RUHSAT İPTALİ



İstanbul'da geçen yıl sahte içkiden 48 kişi öldü, 110 kişi de zehirlendi.



İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirmişti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullanmıştı.