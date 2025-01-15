İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 43 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi

Son dakika haberi! Sahte içki kabusu zehirlenmesi sürüyor.

24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 19'a yükseldi. 

65 vakadan 43'ü hastanede tedavi altındayken 3'ü ise tedavilerini bitirip taburcu oldu.  

NTV HABER O DÜKKANI GÖRÜNTÜLEDİ

NTV , sahte alkollerin satıldığı dükkanı görüntüledi. Polisin baskının ardından dükkanın mühürlendiği görüldü.

SATIŞINA RUHSAT İPTALİ

İstanbul'da geçen yıl sahte içkiden 48 kişi öldü, 110 kişi de zehirlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirmişti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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