İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Can kaybı 30'a yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da sahte içki kabusu sürüyor. Son 72 saatte yaşanan can kaybı sayısı 30’a yükseldi. Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor. Kentte sahte içki kaynaklı yaşamını yitirenler arasında yabancı uyruklu kişiler de bulunuyor. Dün gece yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yakınlarına teslim edildi.
Geçen yılın son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı 2025’in ilk haftalarında da devam ediyor.
Son üç günde İstanbul’da sahte içki sebebiyle can kayıpları daha da arttı.
İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içkiden zehirlenen birçok kişi hastanelere başvurdu.
Kentte 72 saatte yaşanan can kaybı sayısı 30’a yükseldi.
Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor.
"BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ"
Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35), Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.
Bağcılar'da sahte içkiden zehirlenen Zuhrettin İbragimov'un yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi.
Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.
Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Bogibek Karimov da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti. Karimov'un kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı.
Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.
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