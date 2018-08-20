Bazı şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri kent genelinde irtibatlı oldukları kişilere satacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Ekiplerin aylar süren takibi sonucu şüphelilerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde faaliyetlerini hızlandırdığı belirlendi.



Bunu üzerine ekipler, Başakşehir'deki bir şantiye alanında konteynerlerde sahte içki imalatı yapan kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapağı ve ambalajı, etiket, bandrol, doluma hazır şişeler ile 3 dolum tankı, alkolmetre ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi.



Şüphelilerin yakalanmamak ve çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığı, çöpten toplanan kullanılmış şişeleri yıkayıp tekrar dolum yaptıkları tespit edildi.



Jandarma ekipleri, Başakşehir'deki başka bir adrese yaptıkları operasyonda da yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yüzlerce içki şişesi, çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin kaçak içki ve sigaraları irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla başta İstanbul geneli olmak üzere, turizm bölgelerine sevk ederek piyasaya süreceği belirlendi.



Ekiplerin düzenlediği bu iki operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi



Jandarmanın, soruşturmayı derinleştirerek olayla bağlantılı diğer şahısların ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.