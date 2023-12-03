İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından sahte alkol satmaya hazırlanan şahıs için operasyon düzenlendi. Operasyonda 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına ürettiği sahte alkolleri satmaya hazırlanan bir kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte üreten şahıslara yönelik yürütülen çalışma sırasında H.A. isimli bir şahsın, satmak üzere sahte alkol üretimi yaptığını tespit etti.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, şüphelinin sahte alkolleri Maltepe'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN SAHTELERİNİ ÜRETMİŞ

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.A. isimli şahsı yakaladı.

Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü içki markalarının sahte bandrolleri kullanılarak hazırlanmış bin litre sahte rakı, bin 200 litre sahte viski, 900 litre sahte tekila, 400 litre sahte votka, 3 bin adet sahte bandrol ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan, sahte alkollere el konuldu.Yakalanan H.A isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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