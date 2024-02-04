İstanbul'da sahte içki operasyonuna tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yüklü miktarda sahte içki imal ederek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve adresleri belirlendi.



Fatih'teki iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ile H.K'yi yakaladı.



Depoda yapılan aramada ise 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viski ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

