İstanbul'da sahte içki yine can aldı
İstanbul Fatih'te sahte alkol aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Nidal Mahdi adlı kişi hayatını kaybetti
Fatih Beyazıt'ta bir kişiden alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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