İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu'da sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin alkolü, corona virüs salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı 18.03.2020 - 10:19

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

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