İstanbul'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.



Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede, bu kişilerin sahte içki tükettiklerini tespit etti.



İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte içkiyi temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

ÜÇ KİŞİ DAHA SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırılırken burada hayatını kaybetmişti. Eresh K.'nin de sahte içki kullandığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti.



İlçedeki hastanelerde tedavileri süren Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Hayıtbay B. ile Telsiz Mahallesi'nde ikamet eden Mahmasharıp R. de hayatını kaybetti.



Zeytinburnu'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile adının Ruslan olduğu belirlenen kişilerin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.